Cecchinato-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2023

Marco Cecchinato affronterà Tallon Griekspoor al secondo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023 (cemento outdoor). Il tennista palermitano è partito col piede giusto in India, superando all’esordio il georgiano Basilashvili in due set. Ora contenderà un posto ai quarti di finale all’olandese, che al primo turno ha liquidato Jaume Munar. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Griekspoor a partire favorito, anche in virtù della superficie. Cecchinato proverà comunque a giocarsi le carte, inseguendo un successo che gli permetterebbe di risalire ulteriormente la china.

Cecchinato e Griekspoor scenderanno in campo oggi, mercoledì 4 gennaio, come secondo match dalle ore 9:30 italiane sul campo numero 2. Non dovrebbe esserci diretta televisiva. Sportface.it monitorerà comunque il match di secondo turno tra Cecchinato e Griekspoor. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione indiana.