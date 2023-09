Basket, semifinali Mondiali 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite valide come semifinali dei Mondiali 2023 di basket. Sono quattro le squadre rimaste in corsa per il titolo, dal quale sono ora separate da soli 40 minuti di gioco. La tensione sale sempre di più, e di pari passo lo spettacolo, che ha accompagnato tutta la rassegna fino a questo momento. Le due semifinali si terranno entrambe venerdì 8 settembre presso la Mall of Asia Arena di Manila. Ecco quindi il calendario completo con gli orari italiani, ricordando che tutte le partite saranno visibili su Dazn, oltre che sulla piattaforma satellitare Sky Sport e sulle relative piattaforme streaming, Sky Go e NOW.

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SEMIFINALI

Venerdì 8 settembre – in aggiornamento

TBD – Vincente Italia-Stati Uniti vs Vincente Germania-Lettonia

TBD – Vincente Lituania-Serbia vs Vincente Canada-Slovenia