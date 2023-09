F1, Marko su Perez: “Non è concentrato perché è messicano”. Poi prova a spiegarsi

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del consigliere della Red Bull, Helmut Marko, che durante un’intervista a Servus TV, si è lasciato andare ad un commento molto discutibile nei confronti di Sergio Perez: “Checo è messicano ed è per questo che la sua testa non è concentrata come quella di Max Verstappen o Sebastian Vettel, ma le corse sono il suo forte e aveva un ottimo ritmo. Come messicano ha tanti alti e bassi”.

Le parole dell’austriaco non sono piaciute a molte persone, così Marko ha provato a mettere una pezza parlando a Sky Germania: “Volevo dire che un messicano ha una mentalità diversa da un tedesco o da un olandese, ma chissà, magari è controllata”.