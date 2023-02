LIVE – Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: super-G femminile (DIRETTA)

La diretta testuale del super-G femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata, gara d’esordio vinta da una storica Federica Brignone. L’Italia punta in alto, con ben quattro atlete in lotta per la medaglia: oltre alla valdostana scenderanno Marta Bassino, Elena Curtoni e Sofia Goggia. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Grazie per averci seguito in questa meravigliosa giornata per lo sci italiano. Buon proseguimento!

RISULTATI E CLASSIFICA FINALE

Sono finalmente scese tutte e 37 le atlete. La più veloce è Marta Bassino, che ottiene la medaglia d’oro.

12.39 – Per fortuna si rialza senza conseguenze.

12.38 – Attenzione all’americana Mangan, vittima di una bruttissima caduta.

Dopo l’ora di Brignone nella combinata, l’Italia torna sul gradino più alto del podio ai Mondiali di Courchevel/Meribel.

MARTA BASSINO E’ MEDAGLIA D’OROOOOOOOO. L’ITALIANA E’ LA NUOVA CAMPIONESSA MONDIALE IN SUPER-G.

12.33 – Anche Robinson è dietro.

12.26 – Breezy Johnson fuori dalle 20, out Gasienica-Daniel. Bassino sempre al comando.

12.24 – Diciassettesima la tedesca Aicher.

12.23 – Sulla carta, l’unica che può impensierire Bassino è Robinson. Guai però a cantare vittoria troppo presto.

12.22 – Out la canadese Grenier.

12.20 – La slovena Stuhec brilla nella prima parte di gara, ma un errore a metà le risulta fatale. Undicesima piazza per lei.

12.17 – Tempo più lento di giornata per Gagnon, che accusa oltre 2 secondi di ritardo dalla vetta.

12.16 – Errore di Wright, la prima atleta di giornata a non tagliare il traguardo.

12.15 – Sono scese tutte le italiane. Non resta che incrociare le dita e sperare che nessuna faccia meglio di Bassino.

12.14 – Qualche errore di troppo per Goggia, decima a 76 centesimi.

12.13 – Ora tocca a Sofia Goggia. L’Italia dello sci non vuole smettere di sognare.

12.12 – Prova disastrosa di Tippler, lontanissima dalle posizioni di vertice.

12.10 – Decima a otto decimi l’elvetica Haehlen.

12.08 – Parte bene la francese Worley, ma un errore commesso le nega il podio. Ottavo posto per lei alle spalle di Brignone.

12.07 – Nove decimi di ritardo per la francese Gauche, nona davanti a Curtoni.

12.03 – Molto indietro l’austriaca Puchner, dodicesima a più di un secondo e mezzo.

12.01 – Mowinckel spaventa Bassino, ma anche lei è dietro. La norvegese conclude quinta a 36 centesimi.

11.59 – Marta Bassino continua a sognare la vittoria quando abbiamo superato un terzo della gara. Ma è ancora molto lunga.

11.58 – Mastica amaro Brignone, sesta a 55 centesimi.

11.57 – Tocca a Federica Brignone, che sogna un’altra medaglia.

11.56 – In difficoltà Corinne Suter, decima a oltre un secondo e mezzo.

11.53 – Gara a due facce per Gut-Behrami: prima parte super, seconda parte da rivedere. L’elvetica è quinta a 37 centesimi.

11.51 – Non brilla la francese Miradoli, solo settima a oltre un secondo da Bassino.

11.49 – Mikaela Shiffrin parte bene, ma chiude alle spalle di Marta per 11 centesimi, a conferma del finale di gara spaziale di Bassino.

11.47 – GARA SUPER DI MARTA BASSINO! L’AZZURRA SI PORTA AL COMANDO!

11.45 – L’Italia ci riprova con Marta Bassino!

11.44 – Niente da fare per Curtoni, quarta a 68 centesimi.

11.43 – Ora tocca alla prima azzurra, Elena Curtoni.

11.42 – L’austriaca Huetter raggiunge al comando Lie. Stesso tempo per le due atlete!

11.40 – Indietro la svizzera Flury, quarta a 1’34” dalla vetta.

11.38 – Luce verde per la norvegese Lie, prima in 1:28.39

11.36 – Michelle Gisin è davanti per 37 centesimi!

11.33 – 75 centesimi di ritardo per la tedesca Weidle, seconda.

11.31 – 1:29.12 il crono di Siebenhofer.

11.30 – A rompere il ghiaccio è l’austriaca Siebenhofer.

11.30 – Tutto pronto, si comincia!

11.10 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta scritta del super-G femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Manca sempre meno all’inizio della gara!