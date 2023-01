Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel: calendario, programma, orari e tv

Il calendario completo con le date, gli orari e la diretta tv dei Mondiali di Courchevel/Méribel di sci alpino, in programma dal 6 al 19 febbraio. Tutto pronto per l’attesissima rassegna iridata in Savoia, dove saranno due le piste protagoniste: L’Eclipse, dove si disputeranno tutte le prove maschili escluso il parallelo, e la Roc de Fer, dove invece andranno in scena le competizioni femminili, i due paralleli e la gara a squadre. Sono in totale tredici gli eventi in programma: sei maschili (combinata, super-G, discesa, slalom, gigante e parallelo), sei femminili (combinata, super-G, discesa, slalom, gigante e parallelo) e uno misto (parallelo a squadre misto).

Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sui tre atleti che stanno dominando la Coppa del Mondo: Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde e Mikaela Shiffrin. Ma può succedere di tutto. L’Italia arriva in Francia con grandi ambizioni: al femminile si punta alla medaglia d’oro in ben tre specialità con Goggia, Brignone, Bassino e Curtoni, mentre al maschile tante opportunità in discesa con Casse e Paris, senza però escludere uno slalom che può regalare tante sorprese. Grande incognita, invece, per la combinata, assente in questa edizione della Coppa del Mondo.

Diretta tv – Tutte la gare saranno disponibili in diretta tv sui canali di Eurosport e in streaming su Discovery+.

IL CALENDARIO COMPLETO

Lunedì 6 febbraio

Combinata donne: ore 11 e ore 14:30

–

Martedì 7 febbraio

Combinata uomini: ore 11 e ore 14:30

Prima prova discesa donne

–

Mercoledì 8 febbraio

Super G donne: ore 11:30

Prima prova discesa uomini

–

Giovedì 9 febbraio

Super G uomini: ore 11:30

Seconda prova discesa donne

–

Venerdì 10 febbraio

Terza prova discesa donne

Seconda prova discesa uomini

–

Sabato 11 febbraio

Discesa donne: ore 11