Sci alpino, super-G femminile oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali Courchevel/Méribel 2023

Il programma, gli orari e la diretta tv del super-G femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata, gara d’esordio vinta da una storica Federica Brignone. L’Italia punta in alto, con ben quattro atlete in lotta per la medaglia: oltre alla valdostana scenderanno Marta Bassino, Elena Curtoni e Sofia Goggia. Appuntamento questa mattina, mercoledì 8 febbraio, alle ore 11.30.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport+HD) e su Eurosport, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

