Con Lukaku in dubbio dopo l’infortunio, gli azzurri cercano rinforzi: contatti esplorativi con la Roma per l’ucraino e primi approcci con il Manchester United per il danese.

Il Napoli si muove sul mercato alla ricerca di un centravanti. Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, atteso a un consulto medico mercoledì 20 agosto per stabilire i tempi di recupero, il ds Giovanni Manna sta valutando diverse soluzioni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.