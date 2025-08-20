Napoli, idea Dovbyk per l’attacco. Sondaggi anche per Hojlund
Con Lukaku in dubbio dopo l’infortunio, gli azzurri cercano rinforzi: contatti esplorativi con la Roma per l’ucraino e primi approcci con il Manchester United per il danese.
Il Napoli si muove sul mercato alla ricerca di un centravanti. Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, atteso a un consulto medico mercoledì 20 agosto per stabilire i tempi di recupero, il ds Giovanni Manna sta valutando diverse soluzioni.
L’obiettivo principale, come riferisce la redazione di Sky Sport, porta ad Artem Dovbyk, 27 anni, reduce da 17 reti in 45 partite con la Roma. I giallorossi non escludono una cessione, soprattutto dopo l’arrivo di Ferguson dal Brighton che potrebbe ridurre lo spazio dell’ucraino nelle rotazioni di Gasperini.
Nella lista del club partenopeo c’è anche Rasmus Hojlund: un primo contatto con il Manchester United c’è stato, ma in questo momento il Milan appare più avanti.