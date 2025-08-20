Gli azzurri volano a Otopeni: Ceolin, D’Agostino, Del Signore e D’Ambrosio trascinano la staffetta veloce, le ragazze conquistano il podio nella distanza doppia. Burato e Del Signore in finale nei 50 rana e nei 100 dorso.

L’Italia del nuoto juniores parte fortissimo ai Mondiali di Otopeni (Romania), in programma fino al 24 agosto. La 4×100 stile libero maschile ha conquistato una splendida medaglia d’argento con il quartetto Ceolin, D’Agostino, Del Signore e D’Ambrosio, secondo solo ai Neutral Athletes capaci di firmare il record del mondo juniores in 3’15”38. Straordinaria l’ultima frazione di Carlos D’Ambrosio (47”20), che ha regalato agli azzurri un 3’16”03 davanti agli Stati Uniti (3’17”06).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Subito dopo, è arrivato anche il bronzo nella 4×200 stile libero femminile grazie a Nannucci, Domina, Sama e Mao, capaci di chiudere in 7’56”86 alle spalle di Cina (7’51”59) e USA (7’52”82).

Buone notizie anche dalle semifinali: Irene Burato (31”22) vola in finale nei 50 rana col quarto tempo assoluto, mentre Daniele Del Signore strappa il pass nei 100 dorso in 54”35, nuovo primato personale. Eliminati invece Mia Franco (15ª nei 50 rana) e Matteo Venini (13° nei 100 dorso).

Un avvio di Mondiale incoraggiante per gli azzurri guidati dal ct Marco Menchinelli, che possono già sognare altre medaglie nelle prossime giornate.