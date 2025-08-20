Torneo amaro per Arnaldi e Bellucci, fuori ai sedicesimi di finale rispettivamente contro Van de Zandschulp e Munar. Sonego vince con Dostanic.

L’avventura americana di Winston Salem termina per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. I due tennisti italiani cedono rispettivamente contro l’olandese Botic Van de Zandschulp e contro lo spagnolo Jaume Munar, ed escono agli ottavini del torneo a stelle e strisce.

Male Arnaldi, che non riesce a trovare una via di uscita al periodo no di questi ultimi mesi. Dopo un grandissimo Masters 1000 di Madrid, che sembrava aver dato il via a un grande anno per l’italiano, quest’ultimo ha poi faticato. Uscito subito al Masters 1000 di Roma, non ha poi mai superato gli ottavi di finale.

Torneo amaro anche per Bellucci, che dopo la vittoria nel Challenger di Sumter lascia Winston Salem dopo aver battuto nella prima uscita Francisco Comesana.

ATP 250 Winston Salem, Sonego avanza col brivido

Vicino all’amaro anche Lorenzo Sonego. Il tennista torinese ha vinto col brivido contro il n°412 del ranking mondiale ATP Stefan Dostanic. Quest’ultimo, già vincente in due set contro Aleksandar Vukic, ha dato ben più di un filo da torcere all’azzurro.

Alla fine, dopo quasi tre ore di match, a trionfare è stato Lorenzo Sonego, che è riuscito ad accedere così agli ottavi di finale del torneo con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-6, in 2h57m di match. Tanta fatica ma grande gioia finale, col tennista torinese che agli ottavi affronterà Jaume Munar, ‘gustiziere’ di Mattia Bellucci.