Medagliere completo Mondiali Courchevel/Méribel 2023 sci alpino: la classifica delle nazioni

Il medagliere completo dei Mondiali di Courchevel/Méribel di sci alpino 2023, in programma dal 6 al 19 febbraio. Grande attesa per la rassegna iridata in Savoia, che vedrà coinvolte le piste della Roc de Fer e L’Eclipse. Tredici gli eventi previsti, con l’Italia che vuole giocarsi tutte le sue carte per recitare un ruolo da protagonista. Fari puntati sulle stelle azzurre Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, ma anche Elena Curtoni, Mattia Casse ed un ritrovato Dominik Paris. Non sono da escludere poi sorprese nell’imprevedibile slalom maschile, mentre l’Italdonne proverà ad inserirsi nella lotta medaglie anche in combinata, specialità assente in questa stagione di Coppa del Mondo e in cui Brignone è bronzo olimpico in carica. Chi vincerà il medagliere della rassegna iridata e come si piazzerà l’Italia? Di seguito, la classifica delle nazioni ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 aggiornata in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Medagliere Mondiali Courchevel/Méribel 2023 (in aggiornamento)

(Medaglie d’oro – Medaglie d’argento – Medaglie di bronzo)

Italia 1-0-0

Francia 1-0-0

Svizzera 0-1-0

Austria 0-1-2

Norvegia 0-0-0

Usa 0-0-0

Svezia 0-0-0

Slovacchia 0-0-0