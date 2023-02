Biathlon, staffetta mista oggi in tv: programma, orari e diretta streaming Mondiali Oberhof 2023

Il programma con gli orari e la diretta streaming della staffetta mista ai Mondiali 2023 di biathlon a Oberhof. Tutto pronto per la gara d’esordio della rassegna iridata. Occhi puntati sull’Italia, che cerca la terza medaglia mondiale nella specialità. Al via Vittozzi in prima frazione, Wierer in seconda, Bionaz in terza e Giacomel in quarta. Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 8 febbraio, alle ore 14.45.

SEGUI LA DIRETTA

LA START LIST

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, eurosport.it e discovery+.