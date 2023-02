Sci alpino, Bassino oro nel super-G ai Mondiali: “Sono veramente su di giri, senza parole”

“Sono veramente contenta, felice. Devo realizzare bene, sono su di giri, tutto bellissimo. Incredibile, è la mia prima vittoria in SuperG. È super! Ho solo pensato a sciare come so, avevo in testa il tracciato, alla fine la differenza la fa spingere in tutte le curve. La medaglia d’oro vinta nel parallelo è stata bella, ma oggi qualcosa di forte e incredibile”. Lo ha detto Marta Bassino dopo la splendida vittoria della medaglia d’oro nel super-G ai Mondiali di Courchevel Meribel di sci alpino: “È bellissimo, sono quasi senza parole. Sono veramente contenta di me stessa e un po’ meravigliata. Sono felice, è anche il coronamento di quello che c’è dietro, lavoro e costanza”.