Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: strepitosa Bassino, è oro nel super-G

La vincitrice del super-G femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino è una strepitosa Marta Bassino. L’azzurra disputa una gara pazzesca, specialmente nella seconda parte, e conquista una storica medaglia d’oro nella rassegna iridata. Concede il bis l’Italia, che dopo il trionfo di pochi giorni fa di Federica Brignone nella combinata, si gode l’impresa della piemontese. Giornata perfetta per Bassino, che nonostante qualche centesimo lasciato in avvio si supera nella metà finale e taglia il traguardo in 1:28.06. Dopo una lunga attesa, visto che essendo scesa col pettorale otto c’erano ben 29 atlete dopo di lei, ha finalmente potuto celebrare un meritato successo.

Battuta l’americana Shiffrin, che si riscatta dopo l’errore in combinata ma chiude seconda per 11 centesimi. Completano il podio l’austriaca Huetter e la norvegese Lie, appaiate a 33 centesimi dalla vetta. In Top 10 anche Federica Brignone, ottava ma a soli 22 centesimi dalla zona medaglie. Più indietro Sofia Goggia, undicesima, ed Elena Curtoni, quindicesima, mentre Lara Gut-Behrami (vincitrice in questa specialità nel 2021) conclude sesta. Di seguito la classifica finale.

IL CALENDARIO COMPLETO

I RISULTATI DELLE GARE

IL MEDAGLIERE

CLASSIFICA FINALE

Bassino (ITA) 1:28.06 Shiffrin (USA) +0.11 Huetter (AUT)/Lie (NOR) +0.33 Mowinckel (NOR) +0.36 Gut-Behrami (SUI) +0.37 Robinson (NZL) +0.54 Brignone (ITA) +0.55 Worley (FRA) +0.58 Gisin (SUI) +0.69

11. Goggia (ITA) +0.76

15. Curtoni (ITA) +1.01