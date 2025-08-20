Finisce il primo giorno della novità di questo US Open 2025: il doppio misto. Tanti big del singolare in coppia, per un torneo avvincente.

C’era tanta curiosità per l’inizio del torneo di doppio misto dello US Open 2025. A differenza delle altre edizioni, quest’anno hanno partecipato alla rassegna del Grand Slam i migliori singolaristi del circuito ATP e WTA, che in coppia hanno offerto divertimento e grandi prestazioni.

Il format del punteggio, criticato da giocatori e fan, prevede 4 game, senza vantaggi e tiebreak al meglio di 4, sperimentando anche novità regolamentari. Dopo il primo giorno, si è già giunti alle semifinali del torneo.

Doppio misto US Open 2025: Errani-Vavassori volano in semifinale

Favoriti alla vigilia e campioni in carica, Sara Errani e Andrea Vavassori non hanno deluso le aspettative, volando nelle semifinali del torneo di cui sono campioni in carica. Nello US Open 2024, infatti, la coppia italiana aveva trionfato in finale battendo Taylor Townsend e Donald Young, padroni di casa.

Tante le coppie partecipanti a questo torneo. Di seguito il tabellone completo delle coppie:

J. Pegula

J. Draper E. Raducanu

C. Alcaraz O. Danilovic

N. Djokovic M. Andreeva

D. Medvedev I. Swiatek

C. Ruud M. Keys

F. Tiafoe N. Osaka

G. Monfils C. McNally

L. Musetti D. Collins

C. Harrison B. Bencic

A. Zverev T. Townsend

B. Shelton A. Anisimova

H. Rune V. Williams

R. Opelka K. Muchova

A. Rublev S. Errani

A. Vavassori E. Rybakina

T. Fritz

Dopo diversi match, il torneo ha visto giungere in semifinale quattro coppie. In semifinale si scontreranno:

J. Pegula e J. Draper vs I. Swiatek e C. Ruud

D. Collins e C. Harrison vs S. Errani e A. Vavassori