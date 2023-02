Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: Johannes Boe vince la sprint maschile, dominio Norvegia.

I risultati e la classifica della sprint maschile dei Mondiali di biathlon, in corso sulle nevi tedesche di Oberhof. La vittoria è andata ancora una volta a Johannes Thingnes Boe, dominatore della stagione e ancora imbattuto nell’anno solare 2023. Nonostante un errore a terra, il leader della classifica di Coppa del Mondo ha dettato legge con un poligono in piedi rapidissimo e un ultimo giro inarrivabile per tutti gli avversari. La gara è stata dominata dalla Norvegia, che ha monopolizzato il podio e non solo: medaglia d’argento per Tarjei Boe, fratello di Johannes, mentre il bronzo è andato a Sturla Holm Laegreid che a sua volta colleziona l’ottavo podio consecutivo in una sprint.

Quarto posto per un altro atleta norge come Johannes Dale, appena fuori dal podio sbagliando l’ultimo colpo della serie in piedi. Commovente quinta posizione per l’ucraino Dmytro Pidruchnyi, reduce dalla guerra e alla prima gara individuale della stagione: è lui a evitare il pokerissimo norvegese, visto che al sesto posto si piazza Vetle Sjaastad Christiansen. In casa Italia giornata molto difficile per Tommaso Giacomel, che alla fine con tre errori chiude al diciassettesimo posto ma vede complicarsi anche la strada per l’inseguimento di domani visto il ritardo di quasi due minuti. Ventottesimo posto per Lukas Hofer, alla prima gara stagionale nel massimo circuito dopo un calvario di problemi fisici e a caccia di un posto nella mass start attraverso i risultati di questo Mondiale. Didier Bionaz crolla nel poligono a terra con tre errori ed è fuori dall’inseguimento, mentre sorridono le seconde linee con Patrick Braunhofer tra i pochissimi a non commettere errori ed Elia Zeni (classe 2001) che con un 9/10 al tiro si qualifica a sua volta per l’inseguimento.