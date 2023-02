Medagliere completo Mondiali Oberhof 2023 biathlon: la classifica delle nazioni

Il medagliere completo dei Mondiali di Oberhof di biathlon 2023, in programma dall’8 al 19 febbraio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località tedesca, che non assegnerà punti per la Coppa del Mondo in virtù del cambio di regolamento in questa stagione. Contano dunque solo le medaglie e tutti daranno il massimo per provare a salire sul podio sulla difficile pista di Oberhof, dove spesso il vento la fa da padrona. Dieci gli eventi previsti, con l’Italia che vuole giocarsi tutte le sue carte per recitare un ruolo da protagonista e punta sulle stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Attenzione però anche al talento Tommaso Giacomel tra gli uomini, senza dimenticare le staffette. Chi vincerà il medagliere della rassegna iridata e come si piazzerà l’Italia? Di seguito, la classifica delle nazioni ai Mondiali di Oberhof 2023 di biathlon aggiornata in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Medagliere Mondiali biathlon Oberhof 2023 (in aggiornamento)

(Medaglie d’oro – Medaglie d’argento – Medaglie di bronzo)

Norvegia 1-0-0

Italia 0-1-0

Francia 0-0-1

Svezia 0-0-0

Germania 0-0-0

Repubblica Ceca 0-0-0

Slovenia 0-0-0