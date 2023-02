Biathlon: Hofer si aggiunge all’elenco dei convocati azzurri per i Mondiali di Oberhof

Lukas Hofer si è unito alla lista dei convocati azzurri per i Mondiali di biathlon in programma ad Oberhof (Germania) dall’8 al 19 febbraio. Come riportato dalla Fisi, la scelta è stata presa dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl. La presenza di Hofer era infatti in bilico per via delle sue condizioni fisiche, essendo reduce da un’infiammazione ai piatti tibiali. Lukas si aggiunge dunque Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer in campo maschile e Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler in campo femminile.