Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: calendario, programma, orari e tv quinta tappa Coppa del Mondo

Il calendario completo con le date, gli orari e la diretta streaming dei Mondiali di Oberhof 2023 di biathlon. Tutto pronto sulle nevi tedesche per la rassegna iridata, in programma da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio. Saranno dodici i titoli in palio. Tanta attesa in casa Italia con la coppia d’oro Dorothea Wierer-Lisa Vittozzi e con Tommaso Giacomel in campo maschile. Grande favorito il norvegese Johannes Thingnes Boe, mentre è sfida aperta al femminile. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO MONDIALI OBERHOF 2023

Mercoledì 8 febbraio

Staffetta mista – ore 14:45

Venerdì 10 febbraio

Sprint donne – ore 14:30

Sabato 11 febbraio

Sprint uomini – ore 14:30

Domenica 12 febbraio

Inseguimento donne – ore 13:25

Inseguimento uomini – ore 15:30

Martedì 14 febbraio

Individuale uomini – ore 14:30

Mercoledì 15 febbraio

Individuale donne – ore 14:30

Giovedì 16 febbraio

Staffetta singola mista – ore 15:10

Sabato 18 febbraio

Staffetta uomini – ore 11:45

Staffetta donne – ore 15

Domenica 19 febbraio

Mass start uomini – ore 12:30

Mass start donne – ore 15:15