Mondiali Oberhof 2023 biathlon: italiani in gara, giorno per giorno

Tutti gli italiani in gara giorno per giorno ai Mondiali di Oberhof di biathlon 2023, in programma dall’8 al 19 febbraio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località tedesca, che non assegnerà punti per la Coppa del Mondo ma solo le medaglie in virtù del cambio di regolamento in questa stagione. In chiave Italia, fari puntati sulle stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ma anche sul talento Tommaso Giacomel, senza dimenticare le staffette. Di seguito, le azzurre e gli azzurri al via delle gare dei Mondiali di Oberhof 2023 di biathlon (in continuo aggiornamento).

Mondiali Oberhof 2023: italiani in gara

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO

14.45 Staffetta mista: LISA VITTOZZI, DOROTHEA WIERER, DIDIER BIONAZ, TOMMASO GIACOMEL

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

14.30 Sprint donne: in attesa

SABATO 11 FEBBRAIO

14.30 Sprint uomini: in attesa

DOMENICA 12 FEBBRAIO

13.25 Inseguimento donne: in attesa

15.30 Inseguimento uomini: in attesa

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO

14.30 Individuale uomini: in attesa

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO

14.30 Individuale donne: in attesa

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO

15.10 Staffetta singola mista: in attesa

SABATO 18 FEBBRAIO

11.45 Staffetta uomini: in attesa

15.00 Staffetta donne: in attesa

DOMENICA 19 FEBBRAIO

12.30 Mass start uomini: in attesa

15.15 Mass start donne: in attesa