Premier League 2022/2023, Chelsea sull’1-1 col West Ham: Joao Felix non basta

Il Chelsea non va oltre l’1-1 esterno contro il West Ham. Dopo 15′ Moyes deve ricorrere subito al primo cambio obbligato: Paquetà chiede la sostituzione, c’è spazio per Soucek. Potter lascia in tribuna Koulibaly e schiera tanti nuovi acquisti: esordio per Enzo Fernandez, che al 16′ regala subito la prima invenzione: assist e cross per Joao Felix che da due passi non sbaglia e realizza la rete dell’1-0. La risposta del West Ham però è immediata. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Bowen spizza di testa e regala la palla del pareggio ad Emerson Palmieri. Nel finale il Chelsea rischia anche la beffa: Soucek va in gol, ma il var ravvisa un fuorigioco.