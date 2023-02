LIVE – Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: sprint maschile (DIRETTA)

La diretta testuale della sprint maschile ai Mondiali 2023 di biathlon a Oberhof. Il primo degli azzurri a scendere in pista sarà Tommaso Giacomel con il pettorale numero 14, mentre Lukas Hofer indosserà il 32; Didier Bionaz avrà il 58, Patrick Braunhofer il 92. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

LA START LIST

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

14.50 – Laegreid manca l’ultimo bersaglio ed esce dalla penalità con 7 secondi di ritardo da Johannes Boe!

14.49 – Un errore per Fillon Maillet, che difficilmente sarà da medaglia oggi

14.47 – Zero di Johannes Boe in piedi! Due bersagli sbordati, ma si chiudono tutti e con grande velocità! Il fuoriclasse norvegese ci prova

14.46 – Due errori di Giacomel! Poligono pesante per l’azzurro, che complica anche l’inseguimento di domani

14.45 – Zero di Samuelsson, che tallona Laegreid dopo il primo poligono dove arriva Giacomel

14.42 – Zero per Fillon Maillet e Laegreid, entrambi davanti a Johannes Boe dopo il primo poligono. Giacomel quarto dopo 1900 metri

14.39 – Un errore per Boe a terra, mentre dopo 600 metri Giacomel è terzo. Il norvegese lascia uno spiraglio ai rivali

14.37 – Tanta nebbia sul percorso, Boe ovviamente guadagna su tutti nel corso del primo giro mentre parte anche Giacomel

14.33 – Partiti tra i big anche Fillon Maillet e Laegreid, tra poco anche Giacomel con il 14

14.29 – Ci siamo, la gara inizia come da programma! Subito Johannes Boe con il pettorale 1, il dominatore della stagione è il favorito ma le condizioni possono favorire i colpi di scena!

14.13 – Buon pomeriggio ai lettori di Sportface, tra poco più di 15 minuti il via alla sprint maschile dei Mondiali di Oberhof! Condizioni al limite in Turingia, con la nebbia grande protagonista come dimostrano le immagini seguenti:

Challenging weather today in Oberhof. 🌫🌬

The jury and officials are keeping a close eye on the conditions and are exchanging with the athletes and teams to ensure a fair competition.

Right now the Men Sprint is scheduled to be on time! 💪#oberhof23 | #biathlon pic.twitter.com/lCoigpgGS1

— BMW IBU World Championships Biathlon (@IBU_WC) February 11, 2023