Sport, la giornata in diretta: tutti i risultati e le notizie di venerdì 6 gennaio 2023

E’ iniziata nuova giornata di sport da vivere assieme, con tantissimi eventi in programma nel giorno dell’Epifania. Andiamo allora a scoprire assieme il riepilogo di notizie, eventi e risultati di venerdì 6 gennaio 2023, con i link aggiornati con le principali notizie della nostra redazione e gli avvenimenti più importanti del giorno in ogni sport. Un comodo contenitore che passo dopo passo vi permetterà di restare informati in modo tempestivo su quanto succede nel mondo dello sport, una cronologia della giornata sportiva dalla mattina alla sera tardi.

TENNIS

ATP ADELAIDE: SINNER SCONFITTO DA KORDA E PROBLEMI ALL’ANCA

SALTO CON GLI SCI

QUATTRO AZZURRI AVANTI NELLE QUALIFICAZIONI IN VAL DI FIEMME

BASKET

NBA, BOSTON BATTE DONCIC: BANCHERO KO, I RISULTATI DELLA NOTTE

CALCIO

GRAVE LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO: E’ MORTO GIANLUCA VIALLI

SPORT IN TV

PALINSESTO E ORARI EVENTI DI OGGI