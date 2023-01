Sci di fondo, sprint Val di Fiemme Tour de Ski 2023: vincono Klaebo e Lotta Udnes Weng. Terzo Mocellini

Johannes Klaebo vince la sprint maschile della Val di Fiemme, valida per la il Tour de Ski 2023 di sci di fondo. Nell’ultima tappa del Tour, decisiva per l’assegnazione della vittoria finale, prevale il 26enne di Trondheim, che centra il quinto successo su sei gare e si aggiunge alla festa norvegese dopo l’en plein nel femminile. Alle sue spalle lo svedese Halfvarsson. Terzo invece uno straordinario Simone Mocellini, che si spinge fino in finale e centra il secondo podio stagionale dopo il secondo posto a dicembre. Da segnalare il recupero pazzesco dell’azzurro nel finale sul francese Chanavat. Deludono gli altri italiani, ovvero Federico Pellegrino, terzo nella sua batteria a 62 centesimi dal primo, Francesco De Fabiani, terzo a 71 centesimi, e Davide Graz, quinto a 98 centesimi, tutti eliminati nelle batterie.

La sprint femminile, invece, è andata a Lotta Udnes Weng, che ha preceduto la sorella gemella Tiril. A completare il podio tutto norvegese Mathilde Myhrvold. Eliminate già nelle batterie le due azzurre impegnate. Martina Di Centa è arrivata quinta nella sua a +3.78. Quarta invece Caterina Ganz a +1.81.