Elisa Cosetti conclude il suo mondiale dai 20 metri con un ottavo posto, come a Doha l’anno scorso. Domenica finale per Barnabà e Baraldi da 27.

Ottava al mondo, come a Doha l’anno scorso. Elisa Cosetti conclude il suo mondiale dai 20 metri con la soddisfazione di aver raggiunto la finale e un po’ di rammarico per ciò che poteva essere se non avesse sporcato il primo dei due tutti della finale, lo stesso che nel preliminare aveva eseguito benissimo.

Sono le 11:08, Elisa è quarta a saltare e con il triplo avanti con barani (5161B con 3,4 di difficoltà) ottiene 64.60 che unito ai punteggi dei due tuffi congelati raggiunge 186.40. Un po’ scarso ma per colpa di qualche schizzo di troppo al momento dell’ingresso in acqua. Dopo il primo round è dodicesima. Comincia a piovere, sempre più forte e la gara è sospesa. Alle 14:03 torna in pedana per l’ultimo tuffo, triplo ritornato raggruppato, che esegue molto bene. “

Elisa Cosetti is on fire”, grida lo speaker e l’azzurra balza in testa con 277.80 e 91.20 con il salto (5461C da 3,8 di coefficiente di difficoltà). Poi è subito superata dalla colombiana Isabella Perez (che chiuderà quinta con 287.20) a ma resta sul podio per un po’. L abbraccio con l’avversaria a cui lascia il posto sul podio e va a edere vicino al suo allenatore Alessandro De Rose.

Le parole di Elisa Cosetti

“La sosta mi è sicuramente servita per ristabilizzarmi – spiega la 23enne allenata da Nicole Belsasso e Alessandro De Rose e tesserata con la Triesina Nuoto, bronzo agli Europei di Roma 2022 – perché in questi giorni non mi sono tuffata come so tuffarmi ed ero molto triste. Ho cercato di darci dentro fino alla fine sapendo che non eravamo tutte così distanti. Non soddisfatta del risultato, frutto anche degli errori di altre, perché si di poter fare molto meglio, come ho già dimostrato in altre gare. Ringrazio e saluti tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno seguito dall’Italia e gli prometto che alla prossima farò di tutto per essere più brava. Dovrò lavorare soprattutto sulla parte mentale che è quella che è un po’ mancata in questa gara”.

Vince l’australiana Rhiannan Iffland con 359.25 punti che mostra la manita per il suo quinto successo mondiale consecutivo; in pratica è campionessa del mondo da sempre, da quando nel 2027 a Budapest furono introdoti i tuffi dalle grandi altezze nel programma acquatico iridato.

Domenica 27 luglio alle 07.00 del mattino italiano Andrea Barnabà, detto Barnaba e Davide Baraldi sono attesi dalla finale dei 27 metri. Dopo le eliminatorie è avanti a tutti il romeno Constantin Popovici, oro a Fukuoka 2023 e agli europei di Roma 2022. Li azzurri sono sesto e undicesimo.

Finale 20 metri F

1. Rhiannan Iffland (AUS) 359.25

2. Simone Leathead (CAN) 314.50

3. Maya Kelly (USA) 310.00

8. Elisa Cosetti (ITA) 277.60