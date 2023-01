United Cup 2023: Musetti passeggia su Sakellaridis, doppio vantaggio Italia sulla Grecia

Tutto facile per Lorenzo Musetti e l’Italia vola sul 2-0 contro la Grecia in semifinale di United Cup. Dopo la splendida vittoria di Martina Trevisan contro Sakkari, è il carrarino a portare agevolmente gli azzurri sul doppio vantaggio, e dunque a una vittoria dalla finale (tre incontri domani, due singolari e l’eventuale doppio misto decisivo), battendo con un facilissimo 6-1 6-1 il numero 803 al mondo, Sakellaridis, numero tre ellenico schierato in virtù dei problemi fisici di Pervolarakis.

Il primo set è a senso unico e si esaurisce in meno di mezzora: Musetti concede zero o al massimo un punto al servizio al suo rivale, che invece crolla subito nei suoi turni di battuta: arrivano così due break in fila che portano l’italiano sul 4-0, quindi un solo game lasciato al greco, peraltro a zero, e la possibilità di chiudere agevolmente nel settimo gioco con un roboante 6-1. Parte a sorpresa bene Sakellaridis nel secondo set, vincendo il primo game ancora a zero, le difficoltà però arrivano presto, visto che nel terzo game perde la battuta, stavolta ai vantaggi. Piccolo passaggio a vuoto per il toscano nel gioco successivo, visto che deve rifugiarsi lui ai vantaggi, per fortuna senza problemi, quindi è tutto facile da qui alla fine: due servizi strappati ancora da Musetti al rivale, l’ultimo vale il set e dunque il match. Domani tocca a Berrettini e Bronzetti, sperando di volare in finale.