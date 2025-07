Frédéric Vasseur, Team Principal della Ferrari, ha commentato con particolare ottimismo la giornata di venerdì che ha visto Charles Leclerc piazzarsi al quarto posto per quanto riguarda le qualifiche della gara Sprint del Gran Premio del Belgio. È andata decisamente peggio a Lewis Hamilton, fuori già dalla prima fase della sessione (18° posto).

A piazzarsi sul podio virtuale ci sono senza troppe sorprese le due McLaren e Verstappen, precisamente in prima posizione Piastri, seguito dall’olandese e infine Norris. Ben tre francesi in top 10 con Ocon quinto, Gasly ottavo e Hadjar nono. Sesto tempo Sainz che ha preceduto Bearman.

Vasseur: “Ecco qual è stato l’errore di Hamilton”

Vasseur ha analizzato così le qualifiche della sprint del GP del Belgio: “Penso che Charles abbia fatto un buon giro. Abbiamo faticato un po’ all’inizio del giro, poi siamo tornati sulla scia di Verstappen e credo che Max sia più aggressivo in qualifica che in gara. Ma è anche vero che Piastri sta volando. Ha dato enormi distacchi a tutti ed è su un altro pianeta”

“Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi – ricorda Vasseur – Abbiamo margine di miglioramento e abbiamo fatto solo pochi giri con le nuove sospensioni. Dobbiamo continuare a lavorare per capire come farle funzionare al meglio e capirla, ma siamo sulla strada giusta”.

Non poteva mancare la domanda su Hamilton: “Più che il secondo giro di Lewis, il vero problema è stato il primo, dove aveva 6 decimi di vantaggio su Charles ma poi in curva 15 ha perso la vettura. Ed è successo subito dopo il problema di Antonelli, quando è uscito e ha portato in pista tanta ghiaia. Non so se sia stato parte del problema, ma subito dopo ha commesso l’errore e quel giro poteva essere molto buono. Poi per l’usura della gomma nel secondo giro è stata dura. Ma la vera qualifica sarà domani. Certo, sarebbe stato meglio partire davanti con entrambe le macchine per cercare di avere un determinato tipo di dati per portare avanti la messa a punto delle sospensioni. Lewis partirà dietro e sarà dura superare, ma il weekend è lungo”