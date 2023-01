Sport in tv oggi, venerdì 6 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 6 gennaio 2023, con tanti appuntamenti assolutamente da non perdere e tutte le informazioni per seguire in diretta ogni evento. Torna la United Cup di tennis con l’attesissima semifinale dell’Italia contro la Grecia. Continuano gli appuntamenti con gli sport invernali, con il pattinaggio di velocità, la combinata nordica, lo sci di fondo, il biathlon e tanto altro. Di seguito il programma completo.