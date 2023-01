United Cup, Trevisan si regala una vittoria da sogno: batte Sakkari dopo più di tre ore e porta l’Italia sull’1-0

Dopo tre ore e diciassette minuti di battaglia Martina Trevisan può finalmente lasciarsi andare e regalarci quel bellissimo sorriso che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni. E‘ lei a firmare il capolavoro del giorno, sconfiggendo 6-3 6-7(4) 7-5 Maria Sakkari nel primo singolare della semifinale di United Cup tra Italia e Grecia, che ora ci vede in vantaggio per 1-0. Un match giocato in maniera sublime a livello tecnico e tattico sin dalle prime battute da parte della classe ’93 toscana, eppure, alla fine, ciò che maggiormente balza all’occhio è la straordinaria determinazione che ha contraddistinto la prestazione di Martina. Un successo importante, significativo, per l’Italia che vince contro pronostico, ma specialmente per lei che ottiene una vittoria gratificante contro una top-10 e su una superficie sulla quale non era mai riuscita ad esprimersi al meglio.

PRIMO SET – Partenza a razzo da parte dell’azzurra, che si porta sul 2-0 in apertura. Sakkari la riprende sul 2-2, ma è una Martina in formato deluxe in queste prime fasi. Ragiona, crea geometrie e spinge al momento giusto con entrambi i fondamentali da fondo campo. Tiene tranquillamente il ritmo dell’ellenica e si riporta avanti 3-2 e servizio. Una Sakkari molto nervosa cede nel nono game per la terza volta il servizio e con esso anche il set per 6-3.

SECONDO SET – Martina parte alla grande anche nel secondo parziale, portandosi avanti 2-0 con una palla del 3-0 sul proprio servizio. Questa non viene concretizzata e Sakkari ritorna nel match, riagganciando l’azzurra sul 2-2. La greca riesce anche ad avanti avanti lei di un break, ma chiamata a servire per il set sul 5-4 perde il servizio. Trevisan recupera dal 15-40 nell’undicesimo game e riesce a garantirsi il tie-break. Anche qui parte bene l’azzurra, che si porta avanti per ben due volte di un mini-break, ma gli ultimi punti sono giocati alla perfezione da Sakkari, che spinge con il rovescio e porta la contesa al terzo set imponendosi per 7-6(4).

TERZO SET – Il match sembra in salita, Sakkari acquisisce maggiore solidità e ha ovviamente l’inerzia tutta dalla sua. Ma Martina resta lì nei primi games, quelli più importanti. Sul 2-2 è lei ad ottenere il break, si porta anche avanti sul 4-2 ma a quel punto l’ellenica mette a segno tre games di fila che la portano sul 5-4. A questo punto la toscana gioca probabilmente il miglior game del suo match e tiene il servizio a quindici. Sul 5-5 è lei ad ottenere il break che la porta a servire per l’incontro. Martina non trema e al secondo match point chiude il match per 7-5, facendo impazzire di gioia tutto il team azzurro.