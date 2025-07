La Roma ha trovato l’accordo per Wesley con il Flamengo, che nel frattempo ha pescato un nuovo terzino direttamente in Serie A.

Dopo una rimonta straordinaria nella passata stagione, iniziata malissimo e finita con una qualificazione in Europa League, la Roma vuole puntare in alto. La società giallorossa ha scelto Giampiero Gasperini per tornare in Champions League e per alzare l’asticella del club. Il calciomercato sarà fondamentale per fornire all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa pronta per raggiungere certi obiettivi.

Dopo aver accolto El Aynaoui e Ferguson, infatti, la Roma è pronta a chiudere un’altra importante operazione di mercato: è fatta per l’arrivo di Wesley nella Capitale. Il terzino brasiliano era nel mirino di diverse società europee, ma alla fine ha deciso di cedere alla corte dei giallorossi.

Roma, accordo trovato per Wesley: il Flamengo sceglie Emerson Royal

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, il club brasiliano avrebbe accettato l’offerta da 25 milioni più 5 di bonus della Roma. Wesley, dunque, potrebbe essere a disposizione del Gasp già nei prossimi giorni. L’allenatore l’ha voluto fortemente ed è pronto a metterlo al centro del suo progetto.

Il Flamengo, nel frattempo, ha deciso di puntare su un altro brasiliano per colmare il vuoto lasciato da Wesley: si tratta di Emerson Royal del Milan. I rossoneri avevano già messo il giocatore sul mercato e, dopo alcune trattative saltate, alla fine è arrivato il divorzio. Il Milan incasserà circa 9 milioni dalla cessione dell’ex terzino di Tottenham e Barcellona.