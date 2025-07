La Nazionale italiana Femminile ha battuto 34-29 la Scozia nella prima gara del suo cammino di avvicinamento alla Rugby World Cup 2025.

La Nazionale Femminile inizia con una vittoria per 34-29 il suo cammino di avvicinamento alla Rugby World Cup 2025, che passa da due test match: allo Zaffanella di Viadana va in scena il primo atto, avversaria la Scozia, per una partita in cui entrambe le formazioni si misurano in vista del Mondiale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Ottimo avvio delle Azzurre, che segnano due mete nei primi 13 minuti, entrambe con Alyssa D’Incà, per portarsi sul 10-0. Dopo la meta di Vecchini, arriva anche quella scozzese per il 15-5 alla mezz’ora di gioco. Il primo tempo si chiude sul 20-5 dopo la quarta marcatura Azzurra, stavolta con Aura Muzzo, in chiusura di frazione.

Il secondo tempo si apre con una meta di Nelson dopo 11 minuti. Risultato sul 20-10. La Scozia riapre la partita con una meta, piazzata, al 18’ (20-17). L’Italia non si dà per vinta e segna al 20’ con Rigoni. Al 25’ terza meta di giornata per d’Inca, che segna dopo un’azione corale conclusa a largo dalla numero 11. Le scozzesi continuano a puntare sul drive da touche e segnano con Wright (34-22). Prima del fischio finale, seconda marcatura di giornata per Gallagher, che dopo la trasformazione di Nelson fissa la partita sul 34-29.

Si chiude dunque su questo risultato il primo test premondiale, con una vittoria di carattere delle Azzurre. Appuntamento il 9 agosto allo stadio San Michele di Calvisano per Italia v Giappone, ultima partita prima della partenza per l’Inghilterra.

Viadana, Stadio Luigi Zaffanella, 25 luglio 2025

Test Match Internazionale

Italia v Scozia 34-29 (20-5)

Marcatrici: p.t 7’ m. D’Incà (5-0); 13’ m. D’Incà (10-0); 20’ m. Vecchini (15-0); 29’ m. Skeldon (15-5); 42’ m. Muzzo (20-5) s.t 11’m. Nelson(20-10); 18’ m. Gallagher tr. Nelson (20-17); 20’ m. Rigoni tr. Sillari (27-17); 25’ m. D’Incà tr. Sillari (34-17); 31’ m. Wright (34-22); 40’ m. Gallagher tr. Nelson (34-29)

Italia: Granzotto; Muzzo (temp 12- 25’st. Rigoni), Sillari (25’st Rigoni), Mannini, D’Incà; Stevanin (25’st Madia), Stefan (12’st Bitonci); Giordano (Cap.), Veronese (18’st Locatelli), Sgorbini; Duca (8’st Tounesi), Fedrighi; Seye (19’ st Pilani), Vecchini (1’st Spinelli), Maris (1’st Turani)

all. Fabio Roselli

Scozia: Scott; Lloyd, Wills (25’st Rollie), Thomson (32’st Ramsay), Grant (temp 10’-20st Rollie); Nelson, Brebner-Holden (10’st Mattinson); Gallagher, Mclachlan, Malcolm (Cap.); Ferrie (10’st Stewart), Wassell (21’st Donaldson); Clarke (32’st Cockburn), Skeldon (25’st Martin), Bartlett (21’st Wright).all. Bryan Easson

arb: Aurelie Groizeleau (FFR)

assistenti: Maria Heitor (POR); Amber Stump Dunstan (WRU)TMO: Ian Tempest (RFU)

Cartellini: nessuno

Calciatrici: Sillari (2/6); Nelson (2/5)

Player of the Match: Alyssa D’incà (Italia)

Note: serata fresca