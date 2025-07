Il Tour de France non si smentisce e, anche con la 19^ tappa, ha regalato momenti tutti da vivere: nell’appuntamento di La Plagne ha vinto Arensman.

Anche la 19^ tappa del Tour de France è giunta al termine. Stavolta a trionfare è stato Arensman che ha condotto una gara incredibile. In maglia gialla ancora Pogacar che però, in volata, è stato superato da Vingegaard per il secondo posto.

Ricordiamo che la tappa è stata anche accorciata, passando da 130 km a 95 km totali. Il motivo? Un focolaio di dermatite contagiosa che ha colpito un allevamento di bovini del Col des Saisies – uno dei GPM che era stato all’inizio previsto.

Nonostante il ‘taglio’ della strada da percorre, la tappa è stata comunque molto pesante e di sicuro non semplice da affrontare ma ha regalato anche colpi di scena avvincenti.

Tour de France: gara incredibile di Arensman

Il pilota olandese Arensman è arrivato perciò prima di tutti al traguardo nella tappa di La Plagne. E ha così conquistato così la seconda vittoria del Tour di questo 2025. Al secondo posto ha chiuso Vingegaard, conquistando il secondo posto superando in volata Pogacar, che però continua a mantenere la maglia gialla e che è ormai a un passo dalla vittoria generale.

La classifica della 19^ tappa:

1) Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)

2) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), +2”

3) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), +2”

4) Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), +6”

5) Oscar Onley (Picnic PostNL), +47”