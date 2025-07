Sabato 26 luglio si terrà il Triveneto Meeting Internazionale: fari sul salto in alto e gli 800 metri. STREAMING www.atleticaitaliana.tv e app SportFace.

Tutto pronto per la 18esima edizione del Triveneto Meeting Internazionale (Memorial Jack Benvenuti), in programma sabato al campo Draghicchio di Trieste. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Triveneto, è stato presentato nella mattinata odierna nella sala del Consiglio Comunale del capoluogo giuliano.

Tra gli atleti principali, nel salto in alto spicca la presenza di Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), quarto ai Giochi Olimpici di Parigi con 2,34, neo papà della piccola Emma. L’azzurro si preparerà in vista dei tricolori di Caorle del prossimo fine settimana al pari di un altro azzurro, Giovanni Lazzaro (Aeronautica), al via degli 800 metri e fresco di medaglia di bronzo agli Europei U23 della scorsa settimana. Nei 100 ostacoli femminili annunciata l’azzurra Veronica Besana (Fiamme Gialle), mentre sarà al via dei 100 la giamaicana Alana Reid, oro ai Mondiali U20 nei 100 e nella staffetta, con un personale di 10.92.

La manifestazione, organizzata anche grazie al contributo del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, fa parte anche del circuito High Speed League, che prevede la collaborazione di Queen Atletica. Le prove a riguardo previste sono i 100, i 200 e i 400 metri piani maschili e femminili e i 100 ostacoli femminili. Tra le autorità sono intervenuti alla presentazione l’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, l’assessore allo sport del comune di Trieste Elisa Lodi, il presidente del comitato provinciale della FIDAL Trieste Fausto Salvador e il presidente della Polisportiva Triveneto Alessandro Coppola.

