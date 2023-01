Biathlon, risultati e classifica sprint maschile Pokljuka 2023: Johannes Boe fa un altro sport, sesto Giacomel

I risultati e la classifica finale della sprint maschile di Pokljuka, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. La vittoria va al solito Johannes Boe, che domina la gara e taglia il traguardo in 23.55.9. Nonostante un errore al secondo poligono, il successo non è mai in discussione per il norvegese, che fa 4 su 4 nelle sprint stagionali. Alle sue spalle il fratello Tarjej Boe, mentre Laegreid chiude il podio e completa una fantastica tripletta norvegese. Può sorridere comunque l’Italia, che si gode un super Tommaso Giacomel al sesto posto. L’azzurro parte fortissimo, ma poi deve rinunciare al podio a causa di un secondo poligono macchiato da due errori. Poco male per il classe 2000 di Vipiteno, che si conferma in grande ascesa e potrà togliersi grandi soddisfazioni nel corso della stagione. Bene anche Didier Bionaz, che termina in zona punti, al 24° posto.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA CLASSIFICA FINALE

J. Boe (NOR) 23:55.9 T. Boe (NOR) +48.1 Laegreid (NOR) +55.6 Doll (GER) +1:03.3 Krcmar (CZE) +1:03.9 Giacomel (ITA) +1:09.5 Lapshin (KOR) +1:17.3 Rees (GER) +1:17.9 Fillon Maillet (FRA) +1:21.2 Guigonnat (FRA) +1:27.7

24. Bionaz (ITA) +2:07.9

35. Braunhofer (ITA) +2:35.7

53. Zingerle (ITA) +3:06.3