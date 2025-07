La Formula 1 è scesa in pista per la Gara Sprint in Belgio: ha vinto Max Verstappen davanti alle McLaren, quarto Leclerc

Mezzogiorno di fuoco in Belgio per la Formula 1, con la Gara Sprint andata in scena in un sabato davvero molto intenso. Nel pomeriggio, infatti, alle 16 di nuovo tutti in pista, stavolta per le Qualifiche in vista del Gran Premio di domani. Già, ma com’è andata la Gara Sprint?

Ha vinto Max Verstappen su Red Bull davanti ai due piloti della McLaren, con Piastri, leader del mondiale, davanti al compagno di squadra Norris. L’olandese ha conquistato la leadership della gara già in curva 2, alla prima occasione utile dopo una buona partenza dell’australiano.

Un solo errore a cinque giri dal termine – 15 in totale – ma la difesa arcigna ha impedito a Piastri di operare il sorpasso. I tre piloti, distanziati da meno di un secondo l’uno dall’altro, hanno di fatto congelato le posizioni fino alla fine. Verstappen ha beneficiato anche di un set up della monoposto molto scarico, quasi estremo.

GP Belgio gara Sprint: male Hamilton e le Mercedes

In quarta posizione la Ferrari di Charles Leclerc che ha provato in avvio ad attaccare la McLaren di Norris senza però fortuna. Superba la prova delle due Haas, con Ocon e Bearman rispettivamente in quinta e settima posizione, con Carlos Sainz tra i due. Da dimenticare la gara per Lewis Hamilton: partito in 17ma posizione, ha chiuso in 16ma piazza lamentandosi per una Ferrari quasi inguidabile, soprattutto con un posteriore che non convinceva il sette volte Campione del mondo.

Malissimo anche le due Mercedes. George Russell ha chiuso solo in 11ma posizione mentre addirittura 17mo Antonelli, segnale evidente di come vi sia molto da lavorare in vista delle Qualifiche del pomeriggio che dovrebbero disputarsi sull’asciutto. Pericolo pioggia, invece, per quanto riguarda la gara di domani.