Running, risultati e classifiche Campaccio 2023: trionfo di Daniel, Battocletti chiude quarta

Nella sessantaseiesima edizione del Campaccio 2023, gara di running che rappresenta l’apertura della stagione sui campi, in cui l’eritrea Rahel Daniel vince in solitaria la prova femminile. Completano il podio la keniana Margaret Kipkemboi e la connazionale Ester Chebet, quarto posto in rimonta per la migliore delle azzurre Nadia Battocletti.

Nella gara femminile la keniana Kipkemboi e l’eritrea Rahel Daniel si piazzano subito al comando della corsa, ma Battocletti ed Arnaudo restano nelle prime cinque posizioni. Un gruppetto di otto atlete prova ad andare via sotto la guida di Chebet, tanto da mettere in seria difficoltà Arnaudo. Con il passare dei minuti Daniel prende il largo, lasciandosi alle spalle anche Kipkemboi: l’eritrea vola in solitaria verso il successo battendo la rivale; terza piazza per Ester Chebet. Buona prova di Nadia Battocletti che, dopo un momento di difficoltà, riesce a rimontare chiudendo al sesto posto. “Credevo di avere una migliore condizione dal punto di vista muscolare, non sono riuscita a rispondere all’attacco delle avversarie. La gara è stata molto dura, ma ho dato tutto e sono felice di essere tornata al Campaccio”.