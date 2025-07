Nel terzo pomeriggio di gare, sulle acque portoghesi di Montemor-o-Velho, gli azzurrini della canoa conquistano quattro medaglie.

Una giornata da incorniciare per la nazionale di canoa velocità ai Campionati del Mondo Junior e Under 23. Nel terzo pomeriggio di gare, sulle acque portoghesi di Montemor-o-Velho, gli azzurri conquistano quattro medaglie (due ori, un argento e un bronzo) e si confermano tra le squadre più competitive e promettenti del panorama internazionale giovanile. Un risultato che premia il lavoro di squadra, la visione tecnica e l’energia di una generazione sempre più protagonista.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La prima medaglia d’oro della giornata porta la firma di Gabriele Casadei (Fiamme Oro), protagonista di una prova magistrale nel C1 Under 23 500 metri, dove ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime pagaiate e tagliato il traguardo in 1:54.31, lasciandosi alle spalle lo spagnolo Grijalba e il polacco Sieradzan.

La seconda gioia arriva dal K4 Under 23 500 metri, con Achille Spadacini, Nicolò Volo, Federico Zanutta (Fiamme Gialle) e Fabiano Palliola (Aeronautica Militare), che hanno firmato una straordinaria medaglia d’argento chiudendo in 1:23.55, alle spalle solo dell’Ungheria, dopo una prova di grande compattezza e potenza che premia il lavoro di preparazione e affiatamento.

Il bronzo è di Antonio Arizzi (Canottieri Trinacria), protagonista nel K1 Junior 200 metri, dove ha conquistato il terzo gradino del podio in 37.33, battuto solo da Serbia e Slovacchia al termine di una volata serratissima.

A completare la giornata da sogno è la “ciliegina sulla torta” firmata da Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), dominatrice della finale del K1 Under 23 1000 metri. Con una gara tatticamente perfetta, l’azzurra ha preso il comando nella seconda parte mantenendo un ritmo insostenibile per le avversarie e chiudendo con un tempo di 4:03.80 davanti all’uzbeka Tanatmisheva e alla tedesca Roesseling.

Oltre alle medaglie, non sono mancati i piazzamenti di rilievo. Riccardo Caporuscio (Fiamme Oro) ha chiuso quinto nel C1 Junior 500 metri con 2:03.09, mentre Flavio Spurio (Aeronautica Militare) ha concluso settimo la finale del K1 Under 23 200 metri. Nel C4 Under 23 500 metri, l’equipaggio formato da Marco Tontodonati (Aeronautica Militare), Kristian Szymon Szela, Samuele Veglianti e Gabriele Casadei (Fiamme Oro) ha terminato in quinta posizione con il crono di 1:36.41.

In campo femminile, Cecilia Abascià (CUS Milano) ha chiuso seconda la finale B del K1 Junior 1000 metri con un ottimo 4:14.64, mentre il K4 Junior femminile 500 metri con Nicol Ciola (Canoa Caldonazzo), Sofia Crivici (Canottieri Timavo), Sofia Gavagnin (LNI Venezia) e Irina Kolobova (CUS Milano) ha chiuso quarta in finale B in 1:39.75.

Importanti segnali arrivano anche dalle semifinali della mattinata. Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), oltre all’oro nei 1000 metri, ha conquistato la seconda posizione nella semifinale del K1 Under 23 500 metri con il tempo di 1:51.28, guadagnando l’accesso alla massima finale. Olympia Della Giustina (Fiamme Oro) ha chiuso al secondo posto nella semifinale del C1 Under 23 500 metri, con il crono di 2:07.01, dimostrando solidità e concentrazione.

Sofia Zucca (Circolo Marina Militare Nazario Sauro) ha dominato la semifinale del K1 Junior 500 metri, tagliando il traguardo in 1:53.63, miglior tempo assoluto del turno. Tra i ragazzi, Giulio Maria Zugna (Circolo Marina Militare Nazario Sauro) si è qualificato per la finale A del K1 Junior 1000 metri grazie al terzo posto in semifinale, fermando il cronometro su 3:36.35. Riccardo Caporuscio (Fiamme Oro) ha brillato nel C1 Junior 200 metri, vincendo la semifinale con il tempo di 40.19, il migliore della batteria. Gabriele Casadei (Fiamme Oro) ha chiuso in 3:51.92, tempo che gli è valso la seconda posizione nella semifinale del C1 Under 23 1000 metri e l’accesso a un’altra finale di prestigio. Completano il quadro Elena Voltan (Padova Canoa), seconda nella semifinale del C1 Junior 500 metri in 2:09.93, e pronta a giocarsi il podio nella finale A.

Tra i finalisti B, Giacomo Rossi (Centro Sportivo Carabinieri) ha ottenuto la quarta posizione nella semifinale del K1 Under 23 1000 metri, con il tempo di 3:32.87, mentre Marco Tontodonati (Aeronautica Militare) ha concluso sesto nella semifinale del C1 Under 23 200 metri, in 40.48.

Le quattro medaglie odierne e i numerosi accessi alle finali parlano chiaro: l’Italia della canoa velocità si conferma una realtà in piena crescita, capace di unire talento e struttura tecnica. Il cammino verso le prossime giornate di gara continua con la consapevolezza di avere un gruppo giovane, ambizioso e pronto a competere ai vertici mondiali.

IL PROGRAMMA GARE

Sabato e domenica si entrerà nel vivo con la lunga sequenza di finali sui 1000m, 500m e 200m, fino al gran finale con le staffette miste sui 5000 metri, che chiuderanno la kermesse giovanile con un tocco di spettacolarità.

Ricordiamo che in riferimento agli orari di gara, il local time di Montemor-o-Velho è -1 rispetto all’Italia (alle 8 ora italiana, ad esempio, saranno le 7 in Portogallo).

RISULTATI, STREAMING E AGGIORNAMENTI ON LINE

Le gare si potranno seguire grazie al servizio di risultati on line al link RISULTATI E START LIST. Il fine settimana sarà coperto anche da aggiornamenti sui social federali FACEBOOK e INSTAGRAM.