Sport in tv sabato 26 luglio: tantissimi gli appuntamenti in programma, dal Tour de France alla Gara Sprint di F1 fino all’Italvolley femminile nella semifinale di Nations League

Accendete la tv, sintonizzatevi su SportFace ed utilizzate il telecomando solo per cambiare canale. Un sabato pazzesco ci attende, perché sono davvero tanti gli eventi sportivi in programma questa giornata. Dalla penultima tappa del Tour de France fino alla Gara Sprint della Formula 1 e le relative Qualifiche al pomeriggio fino al piatto forte della giornata, almeno per i colori azzurri.

In campo, infatti, l’Italvolley femminile Campione olimpica in carica impegnata nella semifinale di Nations League contro la temibile Polonia. E per gli incontentabili, c’è anche la finale dell’ATP 250 Umago con Darderi in campo, gli Europei Under 18 di Basket ed il Beach Soccer. Insomma, non c’è proprio da annoiarsi. Vediamo, però, nel dettaglio tutti gli appuntamenti.

Sport in tv sabato 26 luglio: il programma completo

09.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet maschile/femminile, 50 bersagli (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SUPERBIKE – GP Ungheria, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 MULTISPORT – EYOF (diretta streaming su Italia Team Tv)

09.15 F3 – GP Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 TUFFI (Mondiali) – Team mixed (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics)

10.00 CANOA – Mondiali juniores/under 23, semifinali e finali (diretta streaming su ICF Canoe Planet)

10.00 CANOTTAGGIO – Mondiali juniores/under 23, semifinali e finali (diretta streaming sul canale YouTube di World Rowing)

11.00 SUPERBIKE – GP Ungheria, superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 FORMULA E – GP Londra, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

11.30 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country juniores maschile (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

12.00 F1 – GP Belgio, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.15 CICLISMO – Tour de France, ventesima tappa: Natua-Portarlier (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 1 metro femminile, finale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics)

13.00 CICLISMO – Dookola Mazowska, quarta tappa: Kozienice-Kozienice (non è prevista diretta tv/streaming)

13.20 FORMULA E – GP Londra, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

13.30 CALCIO (amichevole) – Liverpool-Milan (diretta streaming su DAZN)

13.30 CICLISMO – Giro di Vallonia, prima tappa: Nassogne-Nassogne (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

13.30 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.45 F2 – GP Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SUPERBIKE – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (amichevole) – Hannover-Cagliari (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 VOLLEY (Mondiali U19) – Italia-Egitto (diretta streaming su VBTV)

14.00 TENNIS – WTA 250 Praga, finale: Linda Noskova vs Marie Bouzkova (diretta tv su Sky Sport Max, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.15 MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country juniores femminile (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

14.30 TENNIS – ATP 250 Kitzbuehel, finale: Alexander Bublik vs Arthur Cazaux (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – 3M Open, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

15.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Italia-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.00 F1 – GP Belgio, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 SCHERMA (Mondiali) – Spada femminile a squadre e fioretto maschile a squadre, fasi finali (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, canale Fencing Tv della FIE)

16.15 MOUNTAIN BIKE (Europei) – Cross country under 23 maschile (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Cechia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cechia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, prima tappa: Vannes-Plumelec (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.00 CALCIO (amichevole) – Kaiserlautern-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (amichevole) – Napoli-Catanzaro (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet juniores femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

18.05 FORMULA E – GP Londra, gara-1 (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, Mediaset Infinity, DAZN)

18.20 ATLETICA – XVIII^ Triveneto Meeting Internazionale (diretta streaming su Sportface TV)

18.30 BASKET (Europei U18) – Italia-Germania (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.00 ATLETICA – Giro di Castelbuono (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.15 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet juniores maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

19.15 BEACH SOCCER (Euro League femminile) – Italia-Svizzera (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

19.30 TENNIS – WTA 125 Palermo, semifinali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.15; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

20.00 TENNIS – ATP 250 Umago, finale: Luciano Darderi vs Carlos Taberner (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Brasile-Giappone (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 BEACH SOCCER (Euro League maschile) – Italia-Estonia (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.30 TENNIS – WTA 500 Washington, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)