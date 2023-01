Eurolega 2022/2023: Milano lotta ma cade in casa dell’Olympiacos

L’Olimpia Milano lotta ma cade in casa dell’Olympiacos 82-66 nella 17ª giornata di Eurolega 2022/2023. Grande prestazione difensiva dei padroni di casa che concedono solo 6 punti nel terzo quarto a Baron e compagni chiudendo il match. Buona partita di Milano che paga le troppe palle perse, a fine partita sono 21 contro le 11 dell’Olympiacos. Top scorer dell’incontro Peters con 16 punti che trascina la squadra greca all’undicesima vittoria in 17 giornate. L’Olimpia chiude il girone d’andata con 6 vittorie e 11 sconfitte, a 3 vittorie dalla zona play off. Nella primo turno del girone di ritorno Milano dovrà tornare alla vittoria in casa dell’Alba Berlin. Olympiacos che proverà a dare continuità alla striscia di due successi in fila in trasferta contro il Monaco.

Primo quarto equilibrato con Milano che va avanti nei primi minuti. L’Olympiacos ci mette poco a entrare in partita e inizia a difendere con ordine trovando ritmo. Con un parziale di 9-0 nell’ultimo minuto i padroni di casa chiudono il primo periodo sul 27-15 trascinati da un Peters da 13 punti e un Papanikolau da 7. L’Olimpia paga le 5 palle perse che condizionano i primi 10 minuti della squadra di Messina. Ottimo 5/8 da tre per l’Olympiacos che completa un buon 10/19 dal campo.

Nel secondo quarto Milano prova a rientrare con un mini parziale di 4-0 senza però riuscire ad avvicinarsi seriamente alla squadra greca, che continua a difendere con grande aggressività. L’Olimpia sembra cedere sul 39-27 ma riesce a rientrare con un parziale di 8-0 che riporta sotto i ragazzi di Messina. Milano limita i danni nell’ultimo minuto e va all’intervallo lungo sotto di 6 sul 44-38. Bene Baron, che tiene a galla i suoi con 12 punti senza sbagliare un tiro dal campo.

Terzo quarto combattuto con entrambe le squadre che trovano solidità difensiva e impediscono agli attacchi di trovare canestri facili. Milano sembra poter completare la rimonta quando subisce un pesante parziale di 8-0 che permette all’Olympiacos di tornare a +11 sul 54-43 a 2 minuti dalla fine. I padroni di casa controllano il vantaggio e vanno all’ultimo quarto con il massimo vantaggio sul 59-44.

Nel quarto quarto l’Olympiacos dilaga e trova il massimo vantaggio sul 66-47 a 7 minuti dalla fine. Messina prova ad abbassare il quintetto per provare ad accorciare le distanze. I padroni di casa continuano a difendere a tutto campo e impediscono a Milano di fare il proprio gioco. Baron viene limitato dalla difesa greca e ne risente anche tutto l’attacco della squadra italiana. Ultimo quarto che ha poco da dire con l’Olympiacos che controlla gli ultimi minuti trovando la seconda vittoria in fila in Eurolega.