Le azzurrine del volley approdano in finale dell’EYOF (European Youth Olympic Festival), in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia), dopo aver battuto la Polonia in rimonta 3-1.

Una bellissima prova delle azzurrine porta l’Italia in finale dell’EYOF (European Youth Olympic Festival), in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia). La vittoria di oggi in rimonta per 3-1 (21-25, 25-19, 25-14, 25-20), arrivata in semifinale contro un’avversaria di assoluto livello, rappresenta il quarto successo in questa manifestazione giovanile per la nazionale tricolore guidata in panchina da Roberta Maioli. Top scorer del match è stata Stella Carino con 21 punti, seguita da Miranda Zanella con 18. Domani le azzurrine scenderanno in campo alle ore 12:45 per affrontare la vincente della semifinale tra Ungheria e Turchia.

Una sfida emozionante

Bello ed emozionante l’avvio del primo set, che ha visto subito le due squadre fronteggiarsi a viso aperto. Con il passare delle azioni, la Polonia ha preso il comando del gioco e seppur l’Italia è riuscita a mantenere il contatto con le avversarie (19-21), nel finale è arrivato l’allungo delle avversarie che hanno chiuso (25-21).

Diverso l’andamento del secondo set: l’Italia è partita bene e ha accumulato un buon vantaggio +3 (21-18), che le ha permesso poi di chiudere il parziale sul 25-19.

Nel terzo set l’inerzia è cambiata nettamente, con le azzurrine padrone del campo e del gioco. Il vantaggio accumulato è diventato sempre più consistente fino al definitivo 25-14.

Nel quarto e ultimo parziale c’è stato, invece, maggiore equilibrio (8-7), ma al momento giusto l’Italia ha trovato il guizzo decisivo per andare avanti (21-19) e chiudere set e match sul 25-20.

IL TABELLINO



ITALIA – POLONIA 3-1 (21-25, 25-19, 25-14, 25-20)

ITALIA: Monari 12, Guerra 1, Manda 5, Caruso 16, Zanella 12, Gordon 16, Cornelli (L), Di Napoli, Hernandez, Grossi, Massaglia 5, Bovolenta 5. All. Maioli

POLONIA: Biesek 1, Grosicka 13, Sikora 4, Adamczewska 8, Figura 6, Janusz 10, Luszynska, Bieniecka 7, Pawlowska, Pisniak, Minkiewicz 7. N.e. Kedzierska. All. Staniucha – Szczurek J

Durata: 27′, 23′, 21′, 26′

Italia: a 6, bs 9, mv 21, et 22

Polonia: a 8, bs 11, mv 6, et 29