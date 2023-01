LIVE – Novara-Chieri: quarti Coppa Italia Femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri, partita dei quarti di finale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile. Le zanzare di Stefano Lavarini, reduci dalla vittoria al tie-break contro Scandicci, scendono sul campo di casa per un nuovo difficile derby piemontese. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli stanno vivendo un ottimo momento di forma e proveranno a ripetere il netto successo ottenuto della gara di andata del campionato. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 25 gennaio al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Novara-Chieri di Coppa Italia A1 femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

TABELLONE COPPA ITALIA A1 FEMMINILE: GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO FINAL FOUR: DATE, ORARI E TV

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

NOVARA – CHIERI (inizia alle 20.30)

__________________________________________________________