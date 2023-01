Volley femminile, Coppa Italia 2022/2023: Novara batte Chieri e trova Conegliano in semifinale, Scandicci si butta via contro Bergamo

Si sono conclusi i quarti di finale di Coppa Italia femminile di volley 2022/2023. Dopo la vittoria schiacciante di Conegliano su Cuneo ieri alle 20:30, 25-12 25-19 25-12, nella serata di oggi si sono giocati gli altri tre quarti di finale. Novara batte Chieri in casa 3-1, 25-19 25-23 23-25 27-25, al termine di un match più combattuto del previsto che però ha visto prevalere le ragazze di Lavarini che in semifinale affronteranno da sfavorite Conegliano. Milano piega Casalmaggiore in tre set, 25-23 28-26 25-16, chiudendo il match nel secondo set, vinto ai vantaggi dopo aver sprecato tre set point sul 24-21. Le ragazze di Gaspari incontreranno sul loro cammino verso la finale Bergamo che ha sorpreso Scandicci al quinto set, 25-20 22-25 25-15 23-25 13-15. Le ragazze di Barbolini, in vantaggio 2 set a 1, buttano via un vantaggio di 4 punti sul 18-14 nel quarto set e cadono al tie-break facendosi clamorosamente sfuggire di mano le semifinali. Qui di seguito gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia femminile di volley.

SEMIFINALI COPPA ITALIA A1 FEMMINILE 2023:

Prosecco Doc Imoco Conegliano- Igor Gorgonzola Novara

Volley Bergamo 1991-Vero Volley Milano