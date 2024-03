LIVE – Novara-Chieri: gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di

Novara-Chieri, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Nuovo derby piemontese, che dovrebbe essere il quarto di finale più equilibrato, almeno sulla carta. Coach Lorenzo Bernardi, all’esordio sulla panchina di una squadra femminile, ha condotto le igorine fino al quarto posto di regular season. Le azzurre vogliono ora sfruttare il campo di casa per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto i Playoff, vendicando l’eliminazione subita in Coppa Italia proprio per mano di Chieri.

Le ragazze di Giulio Bregoli, quinte in classifica nella stagione regolare e reduci dal trionfo in Cev Cup, sperano invece di vincere in trasferta per poi giocarsi tutto in gara-2 davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 marzo al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri della Serie A1 Femminile 2023/2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

NOVARA – CHIERI (inizia alle 20.30)

_______________________________________________________________________