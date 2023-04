LIVE – Firenze-Scandicci: A1 Femminile 2022/2023 volley IN DIRETTA

La diretta testuale live di Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per la tredicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le bisontine, none in classifica, sono già certe dell’esclusione dai playoff ma proveranno a chiudere la stagione regolare con il sorriso. Non sarà però facile fermare le ragazze di Massimo Barbolini, che vanno a caccia di punti per consolidare la seconda piazza. Si preannuncia dunque battaglia nel derby toscano: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 8 aprile al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Firenze-Scandicci di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

FIRENZE – SCANDICCI (inizia alle 20.30)

