Highlights Virtus Bologna-Napoli 81-89, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 2

Vittoria strepitosa di Napoli in casa della Virtus Bologna, gara dominata per i primi tre quarti e in cui solo un periodo finale ben giocato dalla Virtus ha permesso ai padroni di casa di limitare i danni nello score: 89-81 il punteggio che regala ai partenopei di conquistare il nono successo del proprio campionato, il secondo consecutivo in trasferta dopo l’87-79 messo a referto in quel di Trento. Napoli, grazie a questa importantissima vittoria, si tira fuori dalla zona retrocessione e, a quota 18 punti, stacca di 2 Verona, Scafati e Reggio Emilia, tutte e tre appaiate agli ultimi tre posti della graduatoria. Per quel che concerne Bologna, invece, questa è la seconda sconfitta consecutiva, la quinta in totale se consideriamo anche l’Eurolega: 38 i punti in classifica, Milano potrebbe presto accorciare a -2. Riviviamo quanto accaduto alla Virtus Segafredo Arena con gli highlights della sfida.