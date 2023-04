Serie C 2022/23, Girone C: Catanzaro macchina da gol. Tre punti d’oro della Monterosi contro la Viterbese

Il Catanzaro si dimostra ancora una volta macchina da gol con un roboante e spettacolare 4-2 in casa della Virtus Francavilla. Lo fa con un Alessio Curcio show, autore di una tripletta che fa vivere ancora il Catanzaro sulle ali dell’entusiasmo e senza sapere il sostantivo sconfitta. Nell’altra partita di serata preziosa vittoria esterna del Monterosi che passa sull’ormai spacciata Viterbese.

Alla Nuovarredo Arena già dai primi minuti si intravede una partita aperta e destinata a regalare grandissime emozioni e spettacolo. Basta poco più di una mezzora all’armata di Vivarini per sbloccare il match con Pietro Cianci che incorna di testa una palla proveniente da calcio d’angolo. Passano poco più di dieci minuti è il Catanzaro al 43esimo si porta sul 2-0: questa volta è Alessio Curcio che dopo un cross di Scognamillo mette la palla in rete. All’intervallo si va sul doppio vantaggio delle Aquile.

Nel secondo tempo è un’altra Francavilla che deve ancora giocarsi qualcosa in campionato (il piazzamento ai playoff) e che quindi decide di approcciare diversamente la seconda frazione. Dopo due minuti infatti Patierno insacca l’1-2 che preannuncia un secondo tempo di assoluto valore ed entusiasmante. Al 58esimo sempre Patierno svetta di testa ed insacca il 2-2 regalando ai suoi un punto che sarebbe d’oro. Da lì in poi però inizia lo spettacolo di Alessio Curcio che al 71esimo e al 90esimo realizza altri due gol che personalmente vogliono dire tripletta e per il Catanzaro altri tre punti in cascina.

Nell’altro match di serata la sfida fra Viterbese e Monterosi significava scontro salvezza per sperare ancora nei playout e nella salvezza diretta. In una partita in cui la posta in palio è altissima oltre che delicatissima, alla fine è la Nuova Monterosi a prevalere. Decide al 45esimo un rigore realizzato e ben calciato di Rocco Costantino. Tre punti d’oro per il Monterosi che in questo modo stacca la Viterbese, che ormai sembra condannata alla retrocessione.