LIVE – Trevisan-Sakkari *1-0, semifinale United Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Sakkari, primo singolare di Italia-Grecia in occasione della semifinale di United Cup 2023. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. Per la toscana, dopo i buoni segnali mostrati contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, c’è un altro ostacolo molto probante come l’ellenica. Quest’ultima è ormai da tempo stabile tra le migliori giocatrici del mondo.

I pronostici sono favorevoli a Sakkari nonostante Trevisan si sia accaparrata al terzo set l’unico precedente, quello disputato nel 2020 ai sedicesimi di finale del Roland Garros. Il cemento, infatti, sembra favorire le caratteristiche di gioco della greca rispetto a quelle dell’italiana, in carriera non sempre a suo agio sui manti veloci. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match in questione. Trevisan e Sakkari sono pianificate come terzo match di giornata sul cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney con inizio fissato non prima delle ore 09:00 italiane (le 19:00 locali).

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

TABELLONE SEMIFINALI

MONTEPREMI

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

TREVISAN-SAKKARI *1-0

PRIMO SET – Martina non riesce a concretizzare due palle game: da 40-15 a 40-40

PRIMO SET – BREAK TREVISAN! Parte bene Martina, break a quindici: *1-0

PRIMO SET – Arriva un altro unforced da parte della greca e ci sono due palle break azzurre: 15-40

PRIMO SET – Buon passante di dritto da parte di Martina, poi un errore di Sakkari. Subito *0-30

09:00 – Buongiorno, amici di Sportface. A Sydney è tutto pronto per la semifinale dell’Italia in United Cup. Martina Trevisan nel primo singolare è chiamata ad una difficile impresa contro Maria Sakkari.