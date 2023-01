Juventus-Udinese, Allegri: “Napoli nettamente favorito per lo scudetto. Di Maria recuperato”

“Lo Stadium sarà pieno e sarà una bella occasione. Di Maria è recuperato, Paredes sta crescendo, devo valutare Bremer che è un po’ affaticato, ma è pronto Rugani. La formazione la valuto pomeriggio, devo fare delle scelte. Udinese squadra fisica, sta facendo un ottimo campionato, Pereyra è un grande giocatore e con noi ha fatto un campionato ottimo, attaccano bene la porta e sarà una partita complicata come tutte, la seconda dell’inizio della nuova stagione”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro l’Udinese in una conferenza stampa aperta da un minuto di silenzio chiesto dal mister per ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi a 58 anni: “Vialli ha rappresentato tanto come uomo e come giocatore, un esempio per i giocatori, mancherà a tutti”.

Sui dubbi di formazione: “Alex Sandro sta bene, domani tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, momentaneamente tolgo Bremer che è affaticato, di questi quattro ne giocano tre. Con i minuti di recupero che danno ora, a volte anche dieci minuti, chi entra a dieci minuti dalla fine gioca 35-40 minuti. Chiesa è entrato bene, anche fisicamente, a Cremona: sta crescendo di condizione, non so se potrà partire dall’inizio, sono molto contento di lui. Kean ha perso sei kg rispetto all’anno scorso, ha una testa diversa, è maturato, ha una presenza diversa in campo, gioca delle partite diverse rispetto a un anno fa, è un giocatore che è cresciuto molto. Devo capire se domani giocano sia lui che Milik dal 1′ o se far partire Di Maria titolare”.

Capitolo assenti: “Cuadrado, De Sciglio, Vlahovic, Bonucci, Pogba che sta lavorando bene, direi nel giro di quindici giorni li possiamo avere penso con la squadra”. Infine, sulla lotta scudetto: “Napoli netta favorita, dopo 16 partite ha perso e ci sta, ma direi che sta facendo un’annata straordinaria, è ancora la netta favorita. Ci sono Inter e Milan, il nostro obiettivo è rimanere tra le prime quattro e poi giocarsi le nostre chance in Coppa Italia ed Europa League”.