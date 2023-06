LIVE – Sinner-Ruusuvuori 3-6 4-6, quarti di finale Atp ‘s-Hertogenbosch 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Ruusuvuori, incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Jannik ha disputato un buon match all’esordio stagionale sull’erba, regolando in due set Bublik. Decisamente più impegnativo il cammino del tennista finlandese, che al primo turno ha lottato più di due ore prima di sconfiggere Brandon Nakashima e nel secondo round ha dovuto impiegare più di due ore e mezza per avere la meglio sul francese Ugo Humbert. Jannik ed Emiil si conoscono bene, sono amici, si allenano spesso insieme e si sono già affrontati ben sei volte tra tornei Challenger e ATP, con l’azzurro in vantaggio cinque a uno. Il match si disputerà come 4° dalle 11:00 e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

LIVE SINNER-RUUSUVUORI 3-6 4-6

Grazie per averci seguito, buona serata!

LA CRONACA DEL MATCH

GAME, SET, MATCH RUUSUVUORI! Il finlandese s’impone in due comodi set (6-3 6-4) e vola in semifinale. Non pervenuto invece Jannik Sinner, che saluta con l’amaro in bocca il torneo olandese e dà appuntamento al torneo di Halle.

SECONDO SET – Sinner annulla il primo match point. Sul secondo invece arriva il doppio fallo del finlandese, ma c’è comunque lo zampino di Sinner, che chiama il challenge dopo la mancata chiamata del giudice di linea. 40-30

SECONDO SET – L’azzurro fa il suo. Dopo il cambio campo, Ruusuvuori servirà per un posto in semifinale contro Griekspoor. 4-5

SECONDO SET – Perfetto Ruusuvuori, che continua a non correre rischi e consolida il proprio vantaggio. Appese a un filo le speranze di Jannik, 3-5

SECONDO SET – Sinner cancella una palla break e, grazie a un ace, porta a casa un game lottato. C’è ancora vita per l’azzurro, 3-4

SECONDO SET – Il finlandese consolida il break e fa un altro passo verso la vittoria. 2-4

SECONDO SET – BREAK RUUSUVUORI! Game disastroso da parte di Jannik, che continua a faticare in maniera inspiegabile. 2-3

SECONDO SET – Ancora un game agevole per Ruusuvuori, i cui turni di servizio finora non sono mai neppure andati ai vantaggi. Peccato perché se il dritto di Sinner sul 30-15 fosse passato forse le cose sarebbero potute andare diversamente. 2-2

SECONDO SET – Jannik tiene la battuta a 30, restando avanti nel punteggio. Forza! 2-1

SECONDO SET – Quanto tira forte Ruusuvuori! Il finlandese comanda lo scambio, relegando Jannik svariati metri dietro la linea di fondo e costringendolo a inevitabili gratuiti. 1-1

SECONDO SET – Sinner recupera da 15-30 e tiene il servizio in apertura di set. 1-0

PRIMO SET RUUSUVUORI! Continua a servire alla grande il tennista di Helsinki, bravo a completare l’opera e assicurarsi per 6-3 il primo parziale in 32 minuti di gioco.

PRIMO SET – Due ace per Sinner, che si concede un’ultima chance in questo set. 3-5

PRIMO SET – Nei turni di servizio del finlandese il copione è sempre lo stesso. Ruusuvuori approfitta di un Sinner non pervenuto per tenere la battuta a zero. 2-5

PRIMO SET – Segnali di ripresa da parte di Jannik, il quale torna a vincere un game e accorcia le distanze. 2-4

PRIMO SET – Pessimo avvio di match per Sinner, che commette errori a ripetizione e non riesce quasi mai a comandare lo scambio, subendo troppo passivamente il gioco dell’avversario. Ruusuvuori consolida agilmente il break. 1-4

PRIMO SET – BREAK RUUSUVUORI! Stavolta il finlandese riesce a strappare la battuta a Sinner, fulminandolo con un’accelerazione di dritto. 1-3

PRIMO SET – Altra palla break in favore di Ruusuvuori, la cui velocità dei colpi è al momento superiore rispetto a quella dell’azzurro. 30-40

PRIMO SET – Altro comodo game per Ruusuvuori, avanti nel punteggio. 1-2

PRIMO SET – Jannik conquista due punti diretti grazie alla prima esterna e impatta sull’1-1.

PRIMO SET – Sinner commette un doppio fallo e concede una palla break, ma è bravo ad annullarla comandando lo scambio e costringendo all’errore l’avversario. 40-40

PRIMO SET – Tutto facile per il finlandese, che inizia con un comodo turno di battuta. 0-1

PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento!

16.53 – Sarà Ruusuvuori a partire al servizio.

16.50 – Al via il riscaldamento!

16.43 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sinner-Ruusuvuori. Tra pochi minuti i giocatori scenderanno in campo.