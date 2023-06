Tabellone Atp s’-Hertogenbosch 2023: Medvedev guida il seeding, c’è Sinner

Il tabellone principale del torneo Atp di s’-Hertogenbosch 2023, che si svolgerà da lunedì 12 a domenica 18 giugno. Il russo Daniil Medvedev torna in campo dopo l’uscita al primo turno al Roland Garros. C’è l’Italia con Jannik Sinner, che arriva dal ko subito al secondo turno in Francia. Di seguito il tabellone completo.

PRIMO TURNO

(1) Medvedev bye

Mannarino vs Q

Thompson vs Q

(PR) Raonic vs (5) Kecmanovic

(3) Coric bye

McDonald vs Ivashka

(WC) Brower vs Q

Huesler vs (8) Cressy

(6) Griekspoor vs Ymer

(WC) Rinderknech vs Popyrin

Djere vs Q

(4) de Minaur bye

(7) Humbert vs Kubler

Ruusuvuori vs Nakashima

Bublik vs Q

(WC) (2) Sinner bye