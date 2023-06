Europei femminili basket 2023, Lardo: “Brave a gestire la pressione. Zandalasini decisiva”

“Dopo la brutta sconfitta di ieri avevamo tanta pressione sulle nostre spalle. Sono contento di come la squadra abbia reagito in un momento così delicato: abbiamo mosso bene la palla e mantenuta la giusta intensità difensiva dal primo minuto, col passare dei minuti sono migliorate anche le percentuali al tiro da 3 e così abbiamo scavato un solco già nel primo tempo”. Lo ha detto l’allenatore della nazionale femminile di basket Lino Lardo dopo la vittoria delle azzurre per 88-68 su Israele, dopo la sconfitta di ieri contro la Repubblica Ceca all’esordio dell’Europeo. Protagonista assoluta Cecilia Zandalasini che ha realizzato 33 punti. “I complimenti vanno a tutta la squadra – precisa Lardo -, ma non posso non citare la prestazione di Zandalasini, che ha fatto canestri decisivi nel momento del break e si è spesa in difesa. Tra 48 ore il Belgio e poi vedremo l’accoppiamento dello spareggio, vogliamo che questo Europeo duri ancora a lungo”.